Полиция займется поиском похитителей плитки в Соломенском парке

Жители Соломенного сообщили в администрацию карельской столицы о пропаже 38 плит из местного парка.

Специалисты городского управления благоустройства и экологии подготовили по факту хищения заявление в МВД, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Ущерб от хищения плитки с пешеходной дорожки Соломенского парка составил порядка четырех тысяч рублей.

Ранее жители Соломенного назначили награду в пять тысяч рублей за информацию о плиточном воришке. Информация о вознаграждении была опубликована 18 апреля в паблике «ТОС Соломенное».

Фото: vk.com