21 апреля 2020, 14:27
Общество

Полиция займется поиском похитителей плитки в Соломенском парке

Ущерб от хищения плит с пешеходной дорожки составил четыре тысячи рублей

Жители Соломенного сообщили в администрацию карельской столицы о пропаже 38 плит из местного парка.

Специалисты городского управления благоустройства и экологии подготовили по факту хищения заявление в МВД, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Ущерб от хищения плитки с пешеходной дорожки Соломенского парка составил порядка четырех тысяч рублей.

Ранее жители Соломенного назначили награду в пять тысяч рублей за информацию о плиточном воришке. Информация о вознаграждении была опубликована 18 апреля в паблике «ТОС Соломенное».

Фото: vk.com

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Кража
Полиция
новости петрозаводска
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