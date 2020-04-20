На время пандемии гостиницы могут превратить в обсерваторы

Администрация столицы Карелии обратилась к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать на базе гостиниц места обсервации. По сообщению пресс-службы мэрии, всего в столице Карелии планируется создать 600 койко-мест.

В обсерваторы будут помещать людей, прибывших из эпидемически неблагополучных районов, граждан, контактировавших с больными коронавирусом, в том числе, врачи.

Напомним, в Петрозаводске два обсерватора созданы в Доме сестринского ухода и в помещении гостиницы «Маски». Еще один планируют подготовить на базе санатория «Белые ключи».

Фото: spb-guide.ru