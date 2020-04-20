В Карелии значительно выросло число укушенных клещами людей

Число укушенных клещами в Карелии увеличилось до 16 человек, сообщает Роспотребнадзор Карелии.

Неделю назад в Карелии было зарегистрировано только 6 случаев, по состоянию на 20 апреля – их уже 16, в том числе 9 детей.

Кроме того, до этого дня по результатам лабораторных исследований, был выявлен только один клещ – носитель боррелиоза, на этот день их уже три.

Напомним, в этом сезоне учет присасывания клещей ведется Роспотребнадзором с 12 марта, первое обращение зарегистрировано 29 марта, первое обращение к медикам – 30 марта.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3316 человек.