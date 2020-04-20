Пенсионный фонд обязали завершить покупку за 70 млн рублей  

Скандал, связанный с приобретением карельским отделением ПФР здания в Петрозаводске, получил юридическое оформление.

20 апреля 2020 года карельское УФАС изготовило подробное решение относительно дальнейшей судьбы аукциона, который пенсионный фонд отменил в последний момент, сославшись «на обстоятельства непреодолимой силы».

В марте карельское отделение ПФР объявило о желании приобрести в собственность здание в Петрозаводске. Начальная цена контракта была определена на уровне 73, 982 миллиона рублей. До 1 апреля на электронной площадке, где должны были пройти торги, принимались заявки от потенциальных участников аукциона. В числе желающих продать здание было и ООО «Небоскреб», владеющее частью здания на улице Чапаева, которое вполне подходило под выставленные заказчиком параметры.

Здание потребовалось карельскому отделению ПФР для петрозаводского управления, которое сейчас арендует здание на улице Лыжная. В пенсионном фонде уверяют, что выгоднее приобрести здание в собственность, чем платить арендную плату. К тому же, согласно неофициальной информации, сроки аренды здания на улице Лыжная заканчиваются.

Однако 6 апреля накануне проведения аукциона пенсионный фонд его отменил.

В ПФР это объяснили эпидемией коронавируса, дескать, часть сотрудников была отстранена от работы и у комиссии не было кворума. Однако 7 и 8 апреля в пенсионном фонде провели другие аукционы, на которые «обстоятельства непреодолимой силы» уже не действовали.

9 апреля ООО «Небоскреб» подало жалобу в УФАС. В СМИ высказывалось предположение, что ООО «Небоскреб» своим неожиданным предложением «сломало» торги, которые были заточены совсем под другого продавца.

15 апреля антимонопольное ведомство объявило резюлятивную часть своего решения, усмотрев в действиях пенсионного фонда нарушения законодательства.

В частности, в резюлятивной части говорилось, что торги были отменены без веских на то обстоятельств.

Как стало известно 20 апреля, комиссия УФАС пришла к выводу о необходимости выдать карельскому отделению ПФР предписание об обязательном аннулировании решения об отмене закупки. Другими словами, пенсионный фонд обязан завершить аукцион, рассмотреть поступившие заявки и определить победителя.

У карельского отделения ПФР есть еще возможность оспорить данное решение УФАС в суде. Но, конечно, подобные действия будут выглядеть странно и станут серьезным аргументом в пользу версии о «подготовленности» аукциона.