19 апреля ушла из жизни старейший журналист Карелии, заслуженный работник культуры Карелии Серафима Михайлова.

Нескольких месяцев не дожила она до своего столетия, и совсем немного — до 75-летия Победы.

Долгие годы проработала Серафима Михайлова в карельской журналистике, сначала в Сортавале, потом редактором районной газеты в Пряже. Выйдя на пенсию, помогала коллегам из «Онежца», писала в республиканскую «Ленинскую правду», сотрудничала с «ТВР-Панорамой». Вырастила много журналистов, среди них и первого редактора «ТВР-Панорамы» Аллу Белозерову, которая всегда с благодарностью вспоминала уроки профессии Серафимы Николаевны.

В журналистику Серафиму Михайлову, можно сказать, привела жизнь. Начинала она работать учительницей и старшей пионервожатой в школе поселка Куркиеки, куда приехала в 1940-м. А в 1941-м отсюда пошла на фронт. Была санинструктором, связистом, в блокаду воевала под Ленинградом, потом — на Прибалтийском фронте.

А когда после войны вернулась в Приладожье, пришла в редакцию. Талант, наблюдательность, умение анализировать, ответственность — все это позволило ей стать высококлассным журналистом. Ну а порядочным человеком она была всю свою жизнь.

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