Дорожники приступили к реконструкции участка трассы «Педасельга–Ладва»

Сотрудники ООО «ТехноСтрой» приступили к первому этапу реконструкции пятикилометрового участка автодороги между поселками Педасельга и Пухта. Реконструкция участка дороги «Педасельга – Ладва» проводится в рамках ФЦП «Развитие сельских территорий».

По сообщению республиканского министерства дорожного хозяйства и транспорта, в ходе реконструкции будут перебраны все слои дорожной одежды, рабочие исправят профиль и геометрические характеристики дороги.

В ведомстве напомнили, что в этом году в Карелии строят две новые дороги: «Подъезд к «Горнолыжному центру «Чална» и участок автотрассы «Великая Губа – Оятевщина», ведущей к музею-заповеднику «Кижи». Также ведется реконструкция дороги «Олонец-Вяртсиля».

Фото: Минтранс РК