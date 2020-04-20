20 апреля 2020, 16:32
Дорожники приступили к реконструкции участка трассы «Педасельга–Ладва»
Работы ведутся в рамках ФЦП «Развитие сельских территорий»
Сотрудники ООО «ТехноСтрой» приступили к первому этапу реконструкции пятикилометрового участка автодороги между поселками Педасельга и Пухта. Реконструкция участка дороги «Педасельга – Ладва» проводится в рамках ФЦП «Развитие сельских территорий».
По сообщению республиканского министерства дорожного хозяйства и транспорта, в ходе реконструкции будут перебраны все слои дорожной одежды, рабочие исправят профиль и геометрические характеристики дороги.
В ведомстве напомнили, что в этом году в Карелии строят две новые дороги: «Подъезд к «Горнолыжному центру «Чална» и участок автотрассы «Великая Губа – Оятевщина», ведущей к музею-заповеднику «Кижи». Также ведется реконструкция дороги «Олонец-Вяртсиля».
Фото: Минтранс РК