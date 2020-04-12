Охлопков показал госпиталь для больных коронавирусом в Петрозаводске

Госпиталь для ветеранов войн, на базе которого создан монопрофильный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, готов к приему пациентов, сообщил на своей странице в соцсетях руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Центр рассчитан на 102 койки (с возможностью расширения до 115), в том числе 25 реанимационных. Все его площади разделены на чистую и лечебную зоны, соединенные шлюзом между собой.

В чистой зоне, предназначенной медицинскому персоналу для проживания и работы с документами, также будут храниться все средства защиты по борьбе с коронавирусом. Во всем учреждении в целях безопасности установлено видеонаблюдение, а медики будут поддерживать связь между собой посредством раций.

На втором и шестом этажах развернуто отделение интенсивной терапии и реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких.

На пятом этаже оборудованы палаты для тех пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Всего 92 койки будут подключены к обеспечению кислородом через специальные розетки-переходники.

Завершено обустройство палаты для проведения гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью, в которой также имеется система кислородообеспечения.

Отделения для долечивания пациентов расположены на третьем и четвертом этажах. Для комфорта пациентов окна с солнечной стороны заклеены пленкой. Проведен бесплатный интернет.

Персонал медицинского учреждения полностью сформирован. Все специалисты прошли специальную подготовку по борьбе со всеми известными инфекционными заболеваниями. Установлен порядок работы персонала – это 8-часовой рабочий день. Дежурная бригада анестезиологов будет находиться в центре круглосуточно.

Завтра в отделение будут переведены из Республиканской инфекционной больницы пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии официально подтверждено три случая заболевания короновирусом, у пяти пациентов тесты показали условно-положительный результат. Подробную информацию оперативную информацию по коронавирусу по состоянию на 12 апреля смотрите здесь.