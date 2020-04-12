Еще один случай заражения COVID-19 выявлен в Карелии

В Карелии за последние сутки выявлен еще один условно-положительный анализ на коронавирус, а один официально подтвержден, сообщает официальный телеграм-канал «Карельские лайки»

«Из пяти условно положительных результатов на коронавирус один был накануне подтвержден. Это жительница Сегежского района. Однако выявлен еще один «условный» анализ – у жителя Карелии, вернувшегося с вахты из Псковской области. Итого, в Карелии на 12 апреля 3 случая заражения Covid-19 и 5 «условно положительных»,

– говорится в сообщении.

Приводим оперативную информацию по коронавирусу по состоянию на 12 апреля:

– число заболевших коронавирусной инфекцией: 3 человека (+1 за сутки);

– всего проведено исследований на коронавирус: 4985 (+272 за сутки);

– условно-положительных результатов: 5 человек (+1 за сутки);

– находятся на самокарантине: 2967 человек (-146 за сутки);

– находятся в местах обсервации: 16 человек (+8 за сутки).