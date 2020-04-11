Подтвержден третий официальный случай заражения COVID-19 в Карелии

У жительницы Сегежского района 1952 года рождения, которая в последнее время не покидала его пределов, подтвержден коронавирус. Она госпитализирована в инфекционное отделение, ее состояние удовлетворительное. Это третий случай заражения в Карелии. Об этом свидетельствуют изменения внесенный Минздравом Карелии в онлайн-карту распространения коронавируса в республике Карелии. Обновленная карта была опубликована на странице руководителя ведомства Михаила Охлопкова в соцсетях.

Добавим, четыре пациента в республике остаются с так называемыми условно-положительными результатами первых тестов. Они выявлены.

– У близкой родственницы одного из заразившихся короновирусом. Она находится в больнице в Петрозаводске.

– У женщины из поселка Мелиоративный Прионежского района. С 1 апреля она лечилась от ОРВИ амбулаторно. Женщина госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу.

– У жителя Петрозаводска, 48 лет, который приехал из Вьетнама. Его первый тест показал отрицательный результат, второй, взятый на фоне температуры, положительный. Состояние мужчины средней тяжести.

- У петрозаводчанки, которая проходила лечение в РИБ с подозрением на пневмонию. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, контактировавший с больной персонал будет переведен в обсерватор. Состояние женщины средней тяжести.