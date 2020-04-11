Минздрав опубликовал карту распространения COVID-19 в Карелии

Руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсетях онлайн-карту распространения Коронавируса в Карелии. Глядя на нее, сразу становится ясно, какие районы республики в ближайшее время не попадут в список «чистых территорий», где планируется смягчение режима жесткой изоляции.

Желтым цветом на Карте отмечены Сегежский и Прионежский районы, а красным Петрозаводск.

Напомним, на сегодня в Карелии только у 2 человек подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Они оба проходят лечение в Петрозаводске. Еще у 5 пациентов выявлены условно положительные результаты первых тестов.

– У близкой родственницы одного из заразившихся короновирусом. Она находится в больнице в Петрозаводске.

– У жительницы Сегежского района 1952 года рождения. Она госпитализирована в инфекционное отделение, ее состояние удовлетворительное. Беспокоит тот факт, что за пределы района женщина не выезжала.

– У женщины из поселка Мелиоративный Прионежского района. С 1 апреля она лечилась от ОРВИ амбулаторно. Женщина госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу.

– У жителя Петрозаводска, 48 лет, который приехал из Вьетнама. Его первый тест показал отрицательный результат, второй, взятый на фоне температуры, положительный. Состояние мужчины средней тяжести.

- У петрозаводчанки, которая проходила лечение в РИБ с подозрением на пневмонию. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, контактировавший с больной персонал будет переведен в обсерватор. Состояние женщины средней тяжести.