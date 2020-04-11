Депутат хочет запретить передвижные цирки с животными в Карелии

В Олонце 2019 году во время циркового выступления медведь напал на дрессировщика. «Кто виноват: медведь, дрессировщик или наши законы?», – задает риторический вопрос депутат Петросовета Елизавета Васильева. Народная избранница требует запретить любые выступления животных в передвижных цирках на территории Карелии. И она не уверена, что в данной ситуации надо винить животное.

От жестокого обращения с животными уже отказались многие цирки мира, а зрелище подчинения человеку диких и сильных существ приводит к тому, что дети принимают как должное диктат силы. В большинстве европейских, латиноамериканских и азиатских стран этот вопрос давно решен в пользу животных. Россия же продолжает в целях зрелища угнетать «младших братьев».

Запрет на выступление животных – не вопрос муниципальных депутатов. Но не важно откуда исходит инициатива, важна ее целесообразность.

«Мы создали свою собственную петицию о запрете передвижных цирков, дельфинариев, зоопарков на въезд на территорию Республики Карелия»,

– заявила депутат Петросовета Елизавета Васильева.