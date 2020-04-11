Мошенники начали использовать тему коронавируса в своих схемах

Почти каждый день в средствах массовой информации появляются новости об очередном случае мошенничества. Самое обидное, что, несмотря на все предупреждения, люди, часто сами того не осознавая, содействуют мошенникам. Буквально на днях наш портал сообщал о жительнице Карелии, которая лишилась почти 200 тысяч рублей, сообщив мошеннику данные своей банковской карты в обмен на обещание прибыли от участия в некоем инвестиционном проекте.

Во времена кризисов и социальных потрясений мошенники особенно активизируются. Сейчас, воспользовавшись растерянностью людей, они задействуют в своих схемах тему коронавируса. Вот только несколько распространенных сценариев. Некоторые из них уже зафиксировали представители российского Центробанка.

От лица социальных служб гражданам, временно находящимся на режиме самоизоляции, предлагают выплату компенсаций, разного рода пособия и материальную помощь, например, на детей. А представляясь сотрудниками банков, мошенники уточняют возможность оформления отсрочки по кредиту или кредитных каникул. Во всех этих случаях их задача сводится к получению доступа к данным банковских карт потенциальной жертвы.

Кто еще сейчас оказался под угрозой? Это путешественники, у которых отменились перелеты и брони. Мошенники звонят им от имени авиакомпании или турфирмы и предлагают перенести даты поездки или вернуть деньги. Если человек согласен на возврат денег, то просят сообщить полные данные его карты якобы для моментального возврата средств. Нетрудно понять, что, получив секретную информацию, мошенники тут же сами списывают деньги с карты несостоявшегося путешественника.

Другой вариант, набирающий популярность, это установка программы, которая якобы показывает, где находятся люди, заболевшие коронавирусом. На самом деле она дает мошенникам уделенный доступ ко всем приложениям, установленным на мобильном устройстве, в том числе банковским. Если кто-то незнакомый по телефону или в интернете предлагает вам установить подобную программу и присылает ссылку для скачивания, ни в коем случае не делайте этого.

Вот еще свежие схемы, которые уже работают в соседних государствах, а, значит, и у нас они могут появиться в ближайшее время или уже появились. Мошенники звонят, как правило, ночью, и сообщают, что родственник госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии, и необходимо срочно перевести деньги на лечение, так как в больнице якобы чего-то не хватает. Так же, по аналогии с придуманными ДТП, звонят от лица сотрудников органов и говорят, что сын или внук нарушил режим самоизоляции, заразил несколько человек и должен будет заплатить крупный штраф или вообще попадет в тюрьму, затем предлагают «откупиться». Обычно такие звонки поступают пожилым людям. Именно они в подобных ситуациях не могут критически оценивать информацию из-за волнения за близких, поэтому легко идут на поводу у вымогателей.

Мошенники выбирают своей целью пенсионеров гораздо чаще, чем других граждан. Пожилые люди очень доверчивы, чаще плохо разбираются в современных технологиях и терминах, рады любой помощи от социальных служб. Именно поэтому им по телефону сначала сулят социальные выплаты, компенсации и материальную помощь, например, ко Дню Победы. Потом обманщики получают информацию о банковских картах и без зазрения совести лишают пенсионеров всех накоплений.

Итак, когда стоит сразу заподозрить, что с вами говорит мошенник?

Представители социальных служб не обзванивают людей с целью уточнения данных для перевода средств. Они пользуются теми данными, которые есть в их распоряжении. С такими вопросами звонят только мошенники.

Сотрудники банка никогда не попросят вас перевести денежные средства и не будут спрашивать пароль от вашего интернет-банка, полный номер карты, трехзначный код с ее обратной стороны или код подтверждения из СМС. Если у вас настойчиво требуют их назвать – это мошенники. Сразу заканчивайте разговор, позвоните в банк на официальный номер и сообщите о случившемся.

Помните, что у злоумышленников есть возможность звонить с номеров, похожих на реальные номера банка, например, таких: +9900, +900, вместо 900. Поэтому лучше запишите официальные номера в адресную книгу своего телефона: в случае, если ваш банк – Сбербанк, то это номера 900 и 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный, и вы уже будете начеку.

Будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомцами по вопросам, касающимся финансов. Говорите о новых схемах мошенничества со своими родными и близкими (с пожилыми людьми как можно чаще). Если неприятность все-таки случилась, и вы стали жертвой мошенничества, сразу же обращайтесь за помощью в полицию.

Анна Павлова