Мост через реку Лижма в Карелии будет временно закрыт

Мост через реку Лижма будет временно закрыт с 20 апреля по 31 мая 2020 года, сообщает паблик «Администрация Кондопожского района». Причина – ремонтные работы.

Ремонтные работы будет вести ООО «СК Дорстрой» в рамках выполнения госконтракта № 2-р/20 от 13.03.2020 г. «Ремонт участка автомобильной дороги «Кондопога-Викшезеро», в части устройства временного моста взамен аварийного деревянного моста через р. Лижма на км 32+930».

Объезд будет осуществлен через поселок Кедрозеро.