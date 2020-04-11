Шуйский бизнемен поможет нуждающимся сельчанам продуктовыми наборами

Одни бизнесмены просят помощи у государства, другие помогают людям. В частности, предприниматель из карельского поселка предлагает нуждающимся продуктовые наборы. О благом поступке сообщает паблик «Родина – поселок Шуя» в Карелии.

«Уважаемые жители! Сейчас очень непростая ситуация и кто-то остался без работы и средств к существованию. Один из предпринимателей поселка готов помочь таким семьям продуктовыми пакетами. В первую очередь это семьи с детьми, родители которых из-за вспышки коронавируса не могут работать и за ними не сохранена заработная плата (многие ведь работают без оформления)»,

– говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители паблика понимают, что не все готовы афишировать свое положение. Поэтому они предлагают с понедельника, 13 апреля, обращаться в администрацию поселения по телефону 78-83-85 и оставлять свои данные и заявку, которая будет передана предпринимателю.

«Если в вашем окружении есть нуждающиеся люди, позвоните в администрацию и им помощь будет предложена. Конфиденциальность гарантируем. Просим обращаться только действительно нуждающихся и надеемся на порядочность граждан», – уточняется в сообщении.