Выяснили, о чем мечтают петрозаводчане, находясь на самоизоляции

Под конец «рабочей недели» в Петрозаводске было непривычно оживленно. Весеннее солнышко пригрело, и народ, полагаясь на «русский авось», устремился глотнуть свежего воздуха. Люди явно устали сидеть в четырех стенах.

В режим самоизоляции самая банальная причина покинуть дом – купить продукты. У кого-то неотложные дела на работе, кто-то экстренно спешит к врачу. Но все ждут одного – когда жизнь вернется в привычное русло.

Корреспондент нашего портала поинтересовалась настроениями жителей Петрозаводска. Оказалось, что самоизоляция бьет по карману. У жителей карельской столицы одна мечта: после снятия ограничительных мер намерены сразу приступить к трудовой деятельности. Впрочем, есть и другие желания. Подробнее в нашем видео.

Добавим, что экономисты крупнейших финансовых холдингов предвещают ущерб мировой экономике от пандемии коронавируса более $5 трлн. По мнению специалистов, экономикам государств потребуется время, чтобы вернуть их на прежний уровень. Как пишет агентство Bloomberg, «мир погружается в самую глубокую с 1930-х годов рецессию мирного времени.