Более 1500 узников концлагерей живут в Петрозаводске

11 апреля отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.

В Петрозаводске действуют Карельская региональная организация бывших малолетних узников лагерей уничтожения в Германии и Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В настоящее время они объединяют более 1500 тысяч человек, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

На территории Карело-Финской ССР в годы войны находилось 17 концлагерей и тюрем. В Петрозаводске было создано семь концентрационных лагерей, в которых были заключены свыше 25 тысяч советских граждан: жителей Заонежья, Шелтозерского района, Ленинградской области. Непосильный труд на лесозаготовках, скудное питание и отсутствие медицинской помощи приводили к эпидемиям, гибели граждан, в том числе детей. Общее количество умерших за эти годы составило порядка семи тысяч человек. Массовое захоронение узников находится на кладбище «Пески».

Более трех с половиной тысяч имен хранит Мемориал увековечивания памяти всех жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Этот список может быть дополнен. Работу по его восстановлению продолжает и Администрация города.

Фото: советские дети-узники фашистского концлагеря в Петрозаводске, 1944 год. Галина Санько/ТАСС