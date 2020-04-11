Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Завтра в Карелии ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает МЧС по РК.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 3/04 от 11.04.2020 г.) 12 апреля 2020 года, начиная с 15-18 часов, местами, преимущественно по северным и западным районам Республики Карелия, ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

– ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

– выход граждан и выезд автотранспортных и тракторных средств на лед водоемов запрещен, в связи с возможным отрывом прибрежного льда и провалами под лед.