Строительство храма полным ходом идет на Ключевой в Петрозаводске

На Ключевой в Петрозаводске продолжается строительство храма. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Константин Савандер. Почти каждый день он размещает у себя фотографии с места событий.

«Работа по строительству Ключевского храма идет своим ходом. 4 малых креста обернуты «под золото», наметили обшивать малую главку. Железобетонный «блин» (основание подкупольного «барабана») еще набирает прочность, так как погода – «не май месяц». В остальном – «Палаточная церковь» закрыта на карантин – заражения внутри храма мы не боимся, но по дороге в храм – это возможно»,

– написал он 1 апреля.

За десять дней режима жесткой самоизоляции была проделана большая работа. Вот пост от 8 апреля:

«Скоро приступаем к утеплению верхней части главок (чтобы избежать «мостиков холода»). Затем – покрасим верх «ножек» белым и будем монтировать. Параллельно со сборкой центрального купола, планируется выложить центральный подкупольный «барабан» – на это сегодня купили блоков аж на 55 тыс. рублей».

Блоки для подкупольного «барабана» были доставлены 9 апреля. Савандер написал, что идет работа над главками. На следующий день он опубликовал фотографии примерки крестов.

Напомним, в Карелии до 15 апреля введены жесткие меры по самоизоляции. Работа большинства организаций приостановлена. На сайте правительства РК опубликован перечень предприятий, которые имеют право не приостанавливать свою деятельность на время режима самоизоляции.