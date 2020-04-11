Автомобили из других регионов России разворачивают перед Москвой

Наряды ГИБДД взяли Москву в кольцо. Полицейские дежурят на всех въездах в злотоглаую, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу»,

– сказал он.

Как уточняет издание Baza, особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют автомобилям с регистрационными знаками других регионов. Их просят объяснить причину въезда в столицу, предъявить пропуск или штамп о регистрации в Москве. При отсутствии этих документов, машины разворачивают назад, утверждает издание. О каких именно пропусках идет речь, не уточняется: по данным Baza, сами полицейские не имеют представления о том, как они должны выглядеть.

Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что ситуация с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Москве тяжелая, больницы работают в авральном режиме.