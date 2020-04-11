Синоптики рассказали, когда весна придет в Карелию

В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках. Мы живем в такой полосе, в умеренных широтах, когда весна приходит так поздно. И то в мае еще заморозки бывают»,

– цитирует синоптика «РИА Новости».

Метеоролог отметил, что весной погода должна быть переменчивой. Для умеренных широт это привычная ситуация.

То есть в Карелии весенняя погода придет как минимум с недельным опозданием: не раньше середины третьей декады апреля.

Судя по климатическим картам Гидрометцентра России, в Карелии в ближайшие пять суток – с 12 по 16 апреля – не стоит ждать даже намека на весеннее тепло. Температура воздуха в эти дни будет в пределах нормы и даже на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха ожидается в пределах -8, а максимальная дневная +8 градусов. Местами возможны и похолодания.

В Петрозаводске, по информации Гидрометцентра России, погода будет выглядеть следующим образом:

Добавим, что весенняя погода наступает тогда, когда температура воздуха не опускается ниже нуля ни днем, ни ночью.