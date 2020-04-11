Петрозаводчане, нарушая режим самоизоляции, посещают кладбища

Сегодня верующие отмечают Лазареву субботу, которая наступает перед Вербным воскресеньем. Праздник знаменателен тем, что в этот день вспоминают о том, как Лазаря воскресил Иисус Христос. Не смотря на то, что этот день не является родительской субботой, когда принято поминать усопших, люди все равно едут на кладбища. Петрозаводчан не останавливает даже режим жесткой самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, введенный до 15 апреля.

«Проезжали сегодня мимо кладбища «Пески». Все открыто, сказали, что и сегодня, и в Пасху, и на Радоницу никаких распоряжений о закрытии не было и они будут работать. Людей к 11:00 было достаточно много»,

– написала нам наша читательница.

Сколько было народа сегодня на кладбищах «Бесовц» и «Вилга» неизвестно.

В отличие от Карелии, мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Вербного воскресенья, Пасхи и Радоницы подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя.

Добавим, Пасха празднуется – 19 апреля, а Радоница в 2020 году приходится на 28 апреля.