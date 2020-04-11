Названы сроки открытия навигации для маломерных судов в Карелии

Глава Карелии 7 апреля 2020 года подписал постановление о сроках открытия навигации 2020 года для плавания на маломерных судах на водных объектах в Карелии не имеющих судоходной (навигационной) обстановки. Он разрешил ее открыть раньше обычного срока.

В Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале навигация разрешена с 24 апреля.

В Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, в городе Костомукше – с 1 мая 2020 года.

Для сравнения, в южных и центральных районах Карелии в 2019 году навигация открылась с 1, а в северных с 10 мая.