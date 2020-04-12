Временно закрывается участок дороги «Суоярви – Койриноя»

С 13 по 20 апреля из-за ремонта будет закрыт для движения участок дороги в районе деревни Сюскюярви в Карелии, сообщает паблик «Новая Ладога». Питкяранта».

Ремонт автодороги будет проводить ООО «Автороги-Питкяранта» согласно требованиям действующего госконтракта «На выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском и Олонецком районах».

«Будут производиться предупредительные работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнения и подтапливания на а/д «Суоярви-Койриноя» 72 км +800 м в Питкярантском районе»,

– говорится в сообщение.

На этот период движение будет закрыто. Объезд будет осуществляться по маршруту, согласованному с заказчиком.