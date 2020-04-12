За две недели в Карелии умерли 16 больных с внебольничной пневмонией

Печальную статистику сегодня на своей странице в соцсетях огласил глава Карелии Артур Парфенчиков. Оказывается, в больницах республики люди умирают от пневмонии

«На лечении находятся 59 человек с внебольничной пневмонией с 1 апреля, из них 16 умерли (за сутки новых случаев нет). Всем больным пневмонией производится неоднократно анализ на COVID», сообщил глава Карелии в эпидемиологической сводке по коронавирусу 12 апреля.

Добавим, что сегодня Минздрав Карелии обновил онлайн-карту распространения коронавируса в республике Карелия.

С подробной сводкой по распространению короновируса в республике на 12 апреля можно ознакомиться здесь.

Напомним также, что в Сегеже объявлен особо жесткий контроль за соблюдением правил изоляции. Подробнее об этом здесь.