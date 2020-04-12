Особо жесткий режим самоизоляции объявлен в Сегеже

Глава Карелии установил особо жесткий контроль за соблюдением правил изоляции в одном из районов Карелии. Об этом он сообщил на свое странице в соцсетях, выявляя негативные и позитивные моменты в распространение COVID-19 в Карелии.

По его словам, особенно сейчас беспокоит ситуация в Сегеже, где установлен достаточно большой круг контактов заболевшей. Среди выявленных лиц есть факты одной пневмонии и нескольких ОРВИ. В настоящее время идет исследование анализов всех указанных лиц.

«В связи с данным обстоятельством в Сегеже устанавливается особо жесткий контроль за соблюдением правил изоляции. Прошу сегежан с пониманием и ответственностью отнестись к такому решению и максимально сократить контакты, минимизировать выходы из дома, тщательно, в том числе и на производстве, соблюдать правила противовирусной гигиены»,

– пишет глава.

Из позитивных моментов Парфенчиков отметил следующие.

- Количество лиц с выявленными признаками COVID-19 увеличилось на одного пациента при внедрении диагностики КТ.

- Продолжает сокращаться количество лиц, находящихся в зоне риска, где все большее число составляют лица, контактировавшие с выявленными больными.

- Ситуация с заболеваемостью пневмонией по Карелии стабильная.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии официально подтверждено три случая заболевания короновирусом, у пяти пациентов тесты показали условно-положительный результат. Подробную информацию оперативную информацию по коронавирусу по состоянию на 12 апреля смотрите здесь.