Охлопков сообщил о новых ковид-заболевших - все они не вакцинированы

Количество заболевших коронавирусом растет в Карелии в последние дни.

Сегодня, 21 июня, министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил в соцсети о 101 новом случае инфицирования за последние 24 часа. Из них заболевших – 99, в состоянии средней степени тяжести находятся 36, тяжелых – 3. По данным министра, все заболевшие за минувшие сутки не были вакцинированы. Общее число зараженных за весь период пандемии в Карелии выросло до 48757 человек.

Удалось поправиться еще 55 пациентам. За все время – 46843. Также подтверждены новые летальные исходы. Ковид унес жизни еще троих человек. За все время умерли 602. В стационарах находятся 584 человека, на самоизоляции – 497. (фото omnidoctor.ru)