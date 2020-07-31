Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

Согласно данным карты распространения коронавируса на утро 31 июля, в Петрозаводске 15 новых домов, где выявлены заболевшие.

Из них пять адресов, где коронавирус появился впервые: ул. Московская, 10; ул. М. Горького, 20; ул. Гоголя, 32; ул. Древлянка, 21 и ул. Коммунистов, 32Б.

Вдвое больше домов, где ранее очаг уже регистрировался: ул. Нойбранденбургская, 3/1; бульвар Интернационалистов, 2Б; пр. Лесной, 19; ул. Черняховского, 41; ул. Суворова, 37; частные дома на ул. Гражданская и ул. Сулажгорская; ул. Фурманова, 34; ул. Боровая, 19 и пр. Первомайский, 40.

Напомним, за прошедшие сутки в Петрозаводске заболело 24 человека. Всего в Петрозаводске с начала пандемии заболело 1164 человека.