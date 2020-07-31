Администрация Петрозаводска проверяет масочный режим в транспорте

Сотрудники администрации Петрозаводска продолжают активную деятельность по контролю за исполнением в общественном транспорте требований, введенных в связи пандемией, сообщается на сайте мэрии.

Проверяется соблюдение масочного режима водителями, кондукторами и пассажирами, наличие оборудованных мест для обработки рук антисептиками, проведение регулярной дезинфекции салонов транспортных средств.

В ходе очередного рейда сотрудники управления по делам ГО и ЧС проинспектировали более полусотни транспортных средств на остановочных пунктах «улица Куйбышева» и «Карельская государственная филармония».

Пассажирам и водителям вновь напомнили о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты. Маска должна полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

Администрация напоминает, что за нарушение требований, веденных в связи с распространением коронавируса, по статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. Ежедневные рейды будут продолжены.