Вирусологи не исключают неестественную природу COVID-19

Вирусологи всего мира пытаются разгадать природу мутировавшего коронавируса. В связи с этим Федеральный институт Роберта Коха в Берлине получил большие полномочия от правительства страны для проведения мероприятий по сдерживанию роста числа заразившихся опасной инфекцией.

В мировом сообществе Германия занимает одно из лидирующих положений по возможности обеспечить лечением, в том числе интенсивной терапией коронавирусных больных. Страна продолжает принимать пациентов из других европейских государств.

Врач берлинской клиники «Шарите» Сергей Филимонов видит эпидемиологическую ситуацию в Германии в целом достаточно стабильной на сегодняшний день.

Пик нарастания эпидемии пройден,

– сказал врач.

Корреспондент нашего портала связалась с Сергеем Филимоновым по «Скайпу».