Вирусологи не исключают неестественную природу COVID-19
Вирусологи всего мира пытаются разгадать природу мутировавшего коронавируса. В связи с этим Федеральный институт Роберта Коха в Берлине получил большие полномочия от правительства страны для проведения мероприятий по сдерживанию роста числа заразившихся опасной инфекцией.
В мировом сообществе Германия занимает одно из лидирующих положений по возможности обеспечить лечением, в том числе интенсивной терапией коронавирусных больных. Страна продолжает принимать пациентов из других европейских государств.
Врач берлинской клиники «Шарите» Сергей Филимонов видит эпидемиологическую ситуацию в Германии в целом достаточно стабильной на сегодняшний день.
Пик нарастания эпидемии пройден,
– сказал врач.
Корреспондент нашего портала связалась с Сергеем Филимоновым по «Скайпу».