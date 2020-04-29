Артур Парфенчиков продлил режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в Карелии будет продлен до 11 мая. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. Глава Карелии уточнил, что соответствующее распоряжение было подписано им сегодня.

«До этого времени не будут работать торговые организации, за исключением аптек, продуктовых магазинов и торгующих товарами первой необходимости, автозаправочных станций. Также продлен запрет на деятельность ресторанов и кафе, объектов туристского показа, косметических салонов, парикмахерских, бань. Исключение – «чистые» районы, которых у нас на сегодняшний день пять: Пудожский, Суоярвский, Муезерский, Калевальский и Беломорский. Там работа указанных объектов разрешается при условии соблюдения всех противоэпидемических мер»,

- пишет Парфенчиков.

Кроме того, глава республики добавил, что по 10 мая включительно в Карелии не будет работать общественный транспорт, кроме такси. Таким образом, отмена всех автобусных рейсов и троллейбусного сообщения продлена.