Пассажиров поездов зарегистрируют на вокзале Петрозаводска

Пассажирам поездов, прибывших в карельскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей, теперь придется заполнять специальные анкеты. Горадминистрация составит списки приезжих и будет контролировать соблюдение ими режима самоизоляции.

«Сегодня пассажиров московского поезда встретили сотрудники управления по делам ГО и ЧС Администрации, а также волонтеры молодежного центра «Смена». Прибывшие в карельскую столицу граждане были опрошены и проинформированы о правилах личной и общественной безопасности в период распространения коронавируса. Полученные у девятнадцати пассажиров данные направлены для дальнейшего контроля в территориальное управление Роспотребнадзора, Минздрав республики и правоохранительные органы», - рассказали в мэрии.

Нововведение вступит в силу уже завтра, 30 апреля. В горадминистрации добавили, что сейчас в столицу Карелии ежедневно прибывает шесть поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области.