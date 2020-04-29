Территории возле домов-интернатов продезинфицировали в Карелии

В Минсоцзащиты рассказали о мерах безопасности, которые сейчас предпринимаются в домах-интернатах и центрах помощи детям, сообщает оперштаб Карелии по коронавирусу. Начиная с марта 2020 года во всех учреждениях проводятся мероприятия по профилактике коронавируса, отменены посещения и массовые мероприятия.

В Карелии 16 таких государственных социальных учреждений. В них постоянно живут около трех тысяч человек. Это пожилые люди, инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей,

Сотрудников на входе ежедневно проверяют на наличие симптомов ОРВИ, измеряют температуру. В актовых залах, гардеробах, местах общего пользования несколько раз в день проводят влажную уборку с антисептиками, не менее трех раз в день протирают поверхности, каждые 20 минут обрабатывают ручки дверей, лестничные перила.

Дезинфекцию проводят и на прилегающей территории. На помощь пришло управление МЧС по Карелии и другие специализированные организации. Такую дезинфекцию уже провели в Центрах помощи детям в Олонце, Сортавала и Лахденпохья, а также в Видлицком доме-интернате и Петрозаводском доме-интернате для ветеранов.