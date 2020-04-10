В правительстве Карелии рассказали о возобновлении работы МФЦ

Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов во время прямой линии с главой Карелии рассказал о послаблении в работе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики со следующей недели.

По его словам, предполагается, что МФЦ будет работать по полдня, прием посетителей будет осуществляться по предварительной записи, будут установлены перерывы для дезинфекции. Будет продолжено оказание услуг в дистанционном формате. При этом личный контакт посетителя с сотрудником центра будет осуществляться в том случае, если услуга не может быть оказана дистанционно. Также, по словам Родионова, столы работников были обеспечены защитными стеклами.

Глава республики попросил растянуть работу МФЦ с восьми утра до восьми вечера, чтобы не допустить скопления людей.

Напомним, с 28 марта карельский МФЦ временно прекратил прием и выдачу документов из-за опасности распространения коронавируса.