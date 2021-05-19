Три человека скончались от коронавирусной инфекции в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса, сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Госпитале для ветеранов войн скончались жительницы Петрозаводска, 1941 и 1966 годов рождения, а также житель деревни Шуньга, 1966 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирус за минувшие сутки подтвержден еще у 56 человек. Из этого числа заболевших - 49 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Поправились еще 55 человек.



Число выявленных случаев коронавируса в Карелии - 7590,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3378,4 случая, по Северо-Западу – 5894,7.

За все время пандемии в республике заболели 46613 человек, умерли 518, поправились 44760. (фото bbc.com)