Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией. За последние сутки 10 новых домов на 11 заболевших

Адреса, где ранее очаг не регистрировался: ул. Владимирская, 23; ул. Мурманская, 35; ул. Советская, 7; ул. Кондопожская, 7; ул. Лизы Чайкиной, 5; пр Карьерный, 10

Адреса, где коронавирус выявлен повторно: ул. Ведлозерская, 11; ул. Березовая аллея, 34, корпус 1; пр. Лесной, 19; ул. Раевского

Напомним, что за прошедшие сутки в Карелии число больных коронавирусом выросло на 19 человек: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 5 человек.