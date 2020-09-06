В октябре граждане могут не дождаться пенсий и социальных пособий

Текст: Антонина Кябелева

С 1 октября 2020 года пенсии, пособия по безработице, детские пособия и другие социальные выплаты запрещено перечислять на банковские карты международных платежных систем «Visa» и «MasterCard». Это требование закреплено в российском законодательстве через постановления правительства и внесение изменений в ряд законов. В общем, оно обязательно к исполнению, и с этим не поспоришь.

Те, кто до сих пор получает пенсии и социальные пособия на банковские карты «Visa» и «MasterCard», обязаны оформить карту отечественной платежной системы «Мир» или выбрать альтернативный способ получения денег. Мы попытались разобраться, что будет, если гражданин не выполнит это требование, и как россиян отучают от привычных международных платежных систем, навязывая «Мир».

Информация о том, что карта «Мир» скоро станет обязательной для получения пенсии, до меня, конечно, долетала, но как-то невнятно. Честно говоря, я не верила, что государство на полном серьезе решится перейти к жестким мерам и будет буквально заставлять граждан оформить карту «Мир». Ведь годами россиянам внушали, что мы вольны выбирать любой банк и любую платежную систему, а работодатели не смеют навязывать нам банковские услуги. Был даже принят федеральный закон - так называемый закон о «банковском рабстве», который прямо запрещает навязывать гражданину тот или иной банк или банковский продукт. Теперь же выясняется, что выбора нет.

В феврале 2020 года у меня истек срок действия карты «Visa», на которую зачислялась пенсия. Когда я шла за новой банковской картой в отделение Сбербанка, то подозревала, что мне попытаются навязать отечественный «Мир». Но нет, девушка мило улыбнулась и отдала мне новенькую карту «Visa» с трехлетним сроком действия. Пронесло, подумала я и решила, что разговоры об обязаловке в виде отечественной платежной системы так и останутся благими пожеланиями. Ведь, мысленно успокоила я себя, если бы, действительно, решили пенсионеров перевести на карту «Мир», то мне бы обязательно попытались ее втюхать, когда истек срок действия старой карты.

Платежная система «Мир» мне не нравится в принципе. Во-первых, она действует только на территории России, а за ее пределами превращается в бесполезный кусок пластика. А, во-вторых, я помню мучения кассиров в первые годы существования «Мира». «У вас карта «Мир»?» - с ужасом спрашивали меня сотрудники магазинов, когда я пыталась расплатиться. И, услышав отрицательный ответ, облегченно вздыхали.

Безусловно, качество отечественной платежной системы в последнее время повысилось, но недоверие к ней лично у меня осталось. В общем, в здравом уме и трезвой памяти я бы не стала по собственной воле оформлять российский «Мир». Но желания у меня никто, собственно говоря, не спрашивал.

До недавних пор я спокойно жила, ничего не подозревая. Мне никто не звонил, не предупреждал, что очень скоро я попросту могу не дождаться пенсии, если не оформлю карту «Мир». В личном кабинете Сбербанка я случайно натолкнулась на сообщение двухмесячной давности, датированное 16 июля.

В нем говорилось, что с 1 октября 2020 года меняется способ начисления пенсии, и ее будут переводить только «на карту Мир, счет или вклад с возможностью пополнения и снятия». В сообщении указывалось, что мне следует заранее подать в пенсионный фонд заявление о доставке пенсии с указанием новых реквизитов.

Мысленно я тут же представила масштаб общероссийского «геморроя». Я – журналист, который постоянно работает с информацией, а о необходимости заполучить карту «Мир» узнала почти случайно. Что же говорить об армии российских пенсионеров, безработных, получающих пособие, многодетных семей и других граждан, кому «капают» социальные выплаты? Наверняка, многие их них по привычке пользуются международными платежными системами, не подозревая, что с 1 октября могут попросту остаться без денег.

Мой визит в отделение Сбербанка только укрепил во мне уверенность, что и там живут в полном неведении. Сначала я попыталась узнать у девушки, что будет с моей пенсией, если я не оформлю карту «Мир». Девушка пожала плечами, предположив, что, наверное, ничего дурного с моей пенсией не случится, и ее перечислят, как обычно, на карту «Visa».

- Вы уверены? – строго посмотрела я на сотрудницу банка.

Девушка пошла за подмогой. Подошедший на помощь мужчина тоже предположил, что пенсию я в любом случае получу и после 1 октября на свою карту.

- Не могут же вас пенсии лишить, - резонно заметил он.

Сотрудник сообщил, что никаких внутренних распоряжений или разъяснений в Сбербанке по этому поводу не было.

Понимая, что лишний раз с нашей государственной машиной в дебаты лучше не вступать, я покорно согласилась на карту «Мир». Кстати, сотрудница Сбербанка тут же помогла мне оформить заявление в пенсионный фонд о перечислении пенсии на другую карту. Заняла эта процедура несколько минут.

Буквально на следующий день после моего визита в банк моему коллеге, который тоже пользуется картой международной платежной системы, позвонили из Сбербанка и предложили оформить «Мир». Он попытался выяснить, что будет с его пенсией, если он не перейдет на карту «Мир». В ответ он услышал туманное объяснения, что закон все же нужно исполнять.

Обслуживание социальной сбербанковской карты «Мир», которая оформляется для перечисления пенсий и социальных пособий, в отличие от других «Миров», бесплатное. На остаток средств на карте Сбербанк обещает раз в три месяца начислять проценты из расчета 3,5% годовых.

Получается, что в отличие от других пластиковых карт, социальный «Мир» для банка – продукт менее выгодный. Скорее всего, этим объясняется то, что банк не спешит держателям карт «Visa Classic» и «Mastercard Standart», обслуживание которых в первый год обходится в 750 рублей, а в последующие по 450 рублей, навязывать бесплатные социальные карты. Ведь граждане, поразмыслив, могут отказаться от карт с платным годовым обслуживанием, что лишит банк дополнительных заработков.

И все же. Что будет с теми, кто получает пенсию на карту международной платежной системы и не успел оформить отечественный «Мир»? Ведь наверняка многие граждане просто не знают, что это необходимо сделать, или находятся вдали от отделений своего банка. Развернутый ответ по этому поводу предоставила пресс-служба отделения банка Россия в Карелии:

Если после 1 октября 2020 года пенсионер не перешел на карту «Мир» и не выбрал альтернативный способ получения пенсии, банк обязан зачислить его пенсионную выплату на счет по учету сумм невыясненного назначения и не позднее, чем через день после поступления денежных средств, известить об этом получателя пенсии. В течение 10 рабочих дней со дня поступления выплаты клиент может прийти и получить пенсию наличными в банке, либо представить распоряжение о зачислении выплаты на его банковский счет. Если в течение 10 рабочих дней получатель пенсии не совершил данные действия, на 11-й рабочий день со дня поступления выплат банк обязан осуществить возврат денежных средств их отправителю и известить об этом получателя пенсии.

В общем, если не поторопиться, то есть шанс не дождаться привычного поступления пенсии. Карту «Мир» можно оформить не только в Сбербанке, но и в некоторых других банках. Но предварительно необходимо внимательно изучить условия.

В пресс-службе отделения Банка России в Карелии отметили, что «по закону пенсионерам как минимум одна карта «Мир» должна выпускаться бесплатно, без взимания комиссий за ее обслуживание и снятие по ней наличных в банкоматах банка-эмитента».

Естественно, у граждан остается возможность получать пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет, а, попросту говоря, на сберкнижку. Кстати, те, кто сейчас получает пенсии через отделения почты или на банковские счета, не привязанные к карте, могут не волноваться. Для них все остается по-прежнему.

Как и в любом правиле, в переходе на карту «Мир» есть исключения. По-прежнему получать пенсию на карты международных платежных систем смогут граждане, имеющие постоянное место жительства за пределами России. Как объяснили в пресс-службе отделение ПФР по РК, это закреплено в статье 30.5 пункт 5.4 федерального закона «О национальной платежной системе».

Лично у меня остался еще один вопрос. Почему столь скудно распространяется информация о необходимости пенсионерам и получателям социальных выплат, пользующихся картами международных платежных систем, перейти на карту «Мир» до 1 октября 2020 года? Ведь изначально планировалось ввести это требование еще с 1 июля 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса срок передвинули на 1 октября. Наверняка многие до сих пор не в курсе грядущих событий. В ответе, который мы получили из отделения банка России в Карелии, есть попытка ответить и на этот вопрос.

Процесс перевода пенсионеров на использование национальных платежных инструментов для получения соответствующих выплат был запланирован на период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Как правило, срок действия платежной карты составляет не более трех лет, поэтому к 1 июля 2020 года большинство пенсионеров, которые должны были получить карты «Мир» взамен карт других платежных систем (не Мир), уже пользовались ими,

- сказано в письме.

Но в том-то и дело, что на практике это не так. И я – живое тому подтверждение. В феврале 2020 года мне заменили карту «Visa» на карту «Visa», даже не вспомнив о «Мире».

К тому же в течение последних трех лет армия получателей пенсии пополнилась «свежими рядами». Вновь прибывшие нередко предпочитают международные платежные системы, хотя бы потому, что любят путешествовать не только по родным просторам.

В общем, все как всегда. Вместо того чтобы целенаправленно вести работу с пожилыми людьми, если уж государство решило загнать пенсионеров на ниву отечественной платежной системы, - полное недоумение. Не исключено, что в октябре тысячи граждан, не получивших в срок пенсии и социальные пособия, станут атаковать пенсионный фонд, банки, чиновников различных ведомств, строчить жалобы и возмущаться на просторах интернета. И будут правы. Потому что государство, которое заботиться о своих гражданах, так не поступает.