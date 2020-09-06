Прогноз погоды в Карелии на понедельник, 7 сентября

Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 7 сентября. Солнечную погоду будут сменять облачность, пройдут кратковременные дожди.

В Петрозаводске будет облачно, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем около +17.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +16;

В Кондопоге днем +18;

В Медвежьегорске днем +17;

В Олонце днем +18;

В Пудоже днем +17;

В Сегеже днем +17;

В Сортавале днем +18;

В Суоярви днем +16.