06 сентября 2020, 18:40
Прогноз погоды в Карелии на понедельник, 7 сентября
Завтра в Петрозаводске будет облачно, небольшой дождь
Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 7 сентября. Солнечную погоду будут сменять облачность, пройдут кратковременные дожди.
В Петрозаводске будет облачно, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем около +17.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +16;
В Кондопоге днем +18;
В Медвежьегорске днем +17;
В Олонце днем +18;
В Пудоже днем +17;
В Сегеже днем +17;
В Сортавале днем +18;
В Суоярви днем +16.