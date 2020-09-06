Петрозаводск может потерять свой картодром

Наш читатель Dmitriy Aleksandrovich предлагает петрозаводчанам посмотреть, что происходит с картодрмом, который располагается неподалеку от Лыжной улицы в Петрозаводске.

В год столетнего юбилея Карелии, когда так много рапортуется о строительстве и реконструкции спортивных объектов, ситуация, когда забрасываются старые – вызывает недоумение.

В Петрозаводске существуют давние традиции как автоспорта вообще, так и картинга в частности. Давайте вспомним гонщицу из Карелии Ирину Сидоркову, которая начинала как картингистка, а сейчас «гоняется» в более крупном классе наравне с мужчинами.

«Петрозаводск говорит» недавно писал о ней. Свежие новости об Ире читайте здесь.

Почему же объект, на котором можно готовить карельских спортсменов и проводить соревнования находится в таком плачевном состоянии?