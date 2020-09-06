06 сентября 2020, 16:53
Уроженец Карелии возглавит УФСИН Саратовской области
Ранее Алексей Федотов служил замначальника ведомства в Карелии
Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника руководителя управления ФСИН по Саратовской области Алексея Федотова, сообщает ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Ранее Федотов занимал должность исполняющего обязанности руководителя.
Алексей Федотов родился в Сортавале. В начале трудового пути он преподавал физическую культуру в школе, затем по этому профилю работал инспектором в ИК № 4.
Впоследствии он стал начальником этой колонии, после чего руководил ИК № 1 и ИК № 7.
В 2015 году Федотов был назначен первым заместителем начальника УФСИН Республики Карелия, где и работал до переезда в Саратов.