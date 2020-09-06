Уроженец Карелии возглавит УФСИН Саратовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника руководителя управления ФСИН по Саратовской области Алексея Федотова, сообщает ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»

Ранее Федотов занимал должность исполняющего обязанности руководителя.

Алексей Федотов родился в Сортавале. В начале трудового пути он преподавал физическую культуру в школе, затем по этому профилю работал инспектором в ИК № 4.

Впоследствии он стал начальником этой колонии, после чего руководил ИК № 1 и ИК № 7.

В 2015 году Федотов был назначен первым заместителем начальника УФСИН Республики Карелия, где и работал до переезда в Саратов.