Петрозаводчанин разрисовал трансформаторную будку в Архангельске

В столице Поморья в самом разгаре фестиваль стрит-арта «Живые истории города», сообщает сетевое издание DvinaNews.

Молодые художники украшают яркими живописными полотнами стены трансформаторных будок и водонапорных подстанций в жилых дворах и на общественных территориях. Многие объекты уже готовы и радуют взор жителей.

Эта инициатива по украшению трансформаторных подстанций, на мой взгляд, замечательная. Такие объекты есть в каждом городе, и их облик не всегда положительно влияет на городскую среду.

– считает главный художник Архангельска Михаил Трещёв.

Так, во дворе на Новгородском проспекте невзрачную будку украсила концептуальная работа уличного художника из Петрозаводска. Главный персонаж полотна – забавные кеды, символизирующие путешествия по родному краю.

Идея фестиваля стрит-арта «Живые истории города» родилась у молодых художников и была поддержана руководителем Архангельской области Александром Цыбульским.

Напоминм, что «Петрозаводск говорит» писал о похожем проекте в Петрозаводске.

Четыре трансформаторные подстанции Петрозаводска стали арт-объектами в рамках фестиваля «Граффити», сообщает организатор фестиваля - АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Фестиваль приурочен к 100-летию республики, в его концепте – соединить историю и современность Карелии.

«На трансформаторной подстанции на улице Гоголя, у железнодорожного полотна, появились яркие рыжие лисички и древние загадочные петроглифы. А напротив детской площадки, рядом с универсамом Ритм, в микрорайоне Кукковка художник Андрей Птицын изобразил блесны, таким образом отдав дань карельской традиции рыболовства. На подстанции в районе набережной «созрели» сочные лесные ягоды, которые будут напоминать петрозаводчанам о солнечном лете и зимой.

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