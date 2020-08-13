Трансформаторные будки превращают в арт-объекты в Петрозаводске

Четыре трансформаторные подстанции Петрозаводска стали арт-объектами в рамках фестиваля «Граффити», сообщает организатор фестиваля - АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Фестиваль приурочен к 100-летию республики, в его концепте – соединить историю и современность Карелии.

«На трансформаторной подстанции на улице Гоголя, у железнодорожного полотна, появились яркие рыжие лисички и древние загадочные петроглифы. А напротив детской площадки, рядом с универсамом Ритм, в микрорайоне Кукковка художник Андрей Птицын изобразил блесны, таким образом отдав дань карельской традиции рыболовства. На подстанции в районе набережной «созрели» сочные лесные ягоды, которые будут напоминать петрозаводчанам о солнечном лете и зимой.

На трансформаторной подстанции на Древлянке художник Илья Ершов раскрыл тему карело-финского эпоса «Калевала». Четыре стены – четыре героя, у каждого свой характер и история в эпосе. Самые любознательные граждане могут прочитать их имена, зашифрованные художником на изображениях: хозяин карельских лесов Випунен, его дочери - Мары дня и ночи и кузнец Илмаринен», - сообщают организаторы.

В следующем году проект планируют продолжить.