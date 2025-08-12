12 августа 2025, 13:15
В Карелии объявили о снижении молодежной безработицы
Свыше 600 молодых людей в возрасте до 35 лет уже нашли работу
фото freepik
В регионе снижается молодежная безработица. Об этом сообщили в управлении труда и занятости.
С начала года регистрируемая безработица среди молодежи снизилась в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила директор Центра занятости Карелии Владимир Шестак.
Более 600 молодых людей в возрасте до 35 лет смогли найти работу через службу занятости.