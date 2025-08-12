Житель Карелии воровал топливо у своего предприятия

В полицию Медвежьегорска поступило заявление о краже дизельного топлива. Оперативники разобрались в обстоятельствах случившегося, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 35-летний работник одного из предприятий. В обязанности мужчины входила заправка служебного транспорта. Из необходимых 150 литров он заправлял только две трети, а остальные 50 литров наливал в свои канистры и использовал по своему усмотрению. Так работник успел украсть 200 литров дизельного топлива. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»