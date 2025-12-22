Парфенчиков принял участие в акции «Рождественский подарок бойцу»

В Карелии проходит предновогодняя благотворительная акция «Рождественский подарок бойцу», старт которой дал Глава региона. Площадки для приема подарков организованы по всей республике.

Сегодня Артур Парфенчиков посетил один из пунктов сбора в Петрозаводске. Глава Карелии передал землякам средства спецсвязи.

К акции присоединились все районы и округа Карелии.

Я хотел бы сказать спасибо всем, кто уже откликнулся. Видим, что подарки приходят от жителей, организаций и бизнеса. Люди приносят самые разные вещи, которые нужны ребятам. Отдельное спасибо нашим женщинам, бабушкам, которые своими руками связали носочки, вложили иконки и открытки с пожеланиями. Это то самое - теплое, родное для бойцов,

– сказал Артур Парфенчиков.

Основной площадкой сбора стало региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Акция «Рождественский подарок бойцу» проходит с 10 по 28 декабря. Жители, трудовые коллективы приносят не только вкусности, например, протеиновые батончики, но и практичные вещи - пауэрбанки, инструменты, генераторы и тепловые пушки. Всегда нужны термобелье, носки, фонарики и батарейки,

– отметила сопредседатель регионального отделения Народного фронта Анна Лопаткина.

В акции могут принять участие все желающие. Пункты сбора на базе местных администраций будут работать до 28 декабря включительно (адреса – в приложении). В Петрозаводске посылки принимают на ул. Дзержинского, 3 и пр. Ленина, 2.

В качестве подарка можно приносить футболки цвета хаки, термобелье, газовые горелки и баллончики, противовирусные препараты, налобные фонарики с красным светом, батарейки и другие предметы первой необходимости. Полный список - в приложении.

Собранные в рамках акции подарки будут отправлены бойцам 4 января.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.