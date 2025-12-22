Водитель в Петрозаводске покорежил машину и фонарный столб

Об очередном дорожно-транспортное происшествии в Петрозаводске сообщила городская Госавтоинспекция.

Дорожный инцидент произошел 20 декабря в 02:35 в районе дома № 6 по улице Правды. 24-летний водитель при повороте направо не справился с управлением, наехал на пешеходное ограждение и врезался в опору электроосвещения. Мужчина получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

