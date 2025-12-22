Богатый улов нарушителей собрали сотрудники ГАИ Петрозаводска

В минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГАИ отстранили от управления транспортными средствами 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, восемь водителей сели за руль в состоянии опьянения. Еще семь человек решили, что они вполне могут рулить, не имея вовсе водительских прав. Все нарушители стали пешеходами, их автомобили были направлены на специализированную стоянку.

Напомним, за пьяную езду полагается штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Управление без прав грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в организации дорожного движения в Петрозаводске произойдут изменения.