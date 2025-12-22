22 декабря 2025, 10:55
В Петрозаводске анонсировали изменения в схеме дорожного движения
Водителей карельской столицы призвали быть внимательными
Во вторник, 23 декабря, в Петрозаводске произойдут изменения в схеме дорожного движения, об этом сообщили в городской администрации.
На пересечении улиц Лыжная и Балтийская, по направлению к улице Ровио, с крайней правой полосы можно будет двигаться не только направо, но и прямо.
На участке Университетской улицы от Древлянского шоссе до Математического проезда запретят проезд большегрузов. Ограничения будут действовать с 7:00 до 19:00.
Водителей призывают быть внимательными и следовать знакам и правилам ПДД.
Ранее ограничение скорости ввели на Лососинском шоссе.