В Петрозаводске анонсировали изменения в схеме дорожного движения

Водителей карельской столицы призвали быть внимательными
Во вторник, 23 декабря, в Петрозаводске произойдут изменения в схеме дорожного движения, об этом сообщили в городской администрации.

На пересечении улиц Лыжная и Балтийская, по направлению к улице Ровио, с крайней правой полосы можно будет двигаться не только направо, но и прямо.

На участке Университетской улицы от Древлянского шоссе до Математического проезда запретят проезд большегрузов. Ограничения будут действовать с 7:00 до 19:00.

Водителей призывают быть внимательными и следовать знакам и правилам ПДД.

Ранее ограничение скорости ввели на Лососинском шоссе.

