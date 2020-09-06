Девятнадцать новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

За прошедшие сутки в Карелии число больных коронавирусом выросло на 19 человек, сообщает оперативный штаб Правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

19 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 5 человек.

Выздоровели еще 24 человека: в Петрозаводске – 16, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 540 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 695,3 случая, по Северо-Западу – 698,9.