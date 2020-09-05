Жерар Депардье принял православие

4 сентября известный французский актер Жерар Депардье стал православным человеком, он принял крещение в соборе Александра Невского в Париже, сообщает «Российская газета».

Свой выбор актер объяснил тем, что ему нравится православная литургия и он близок к духовным кругам России. Его исповедником является митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

На церемонии было не более тридцати человек. Представитель французского храма заявил ТАСС, что "не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении", как и прочие подробности церемонии.

Как сообщает телеграм-канал "Подъем", ранее Депардье в своей книге писал, что в одно время так был очарован творчеством египетской певицы Умм Кульсум, что принял ислам и совершал намаз по пять раз в день.

Напомним, что в 2103 году Депардье получил российское гражданство, а в конце августа 2020 года стало известно, что актер получил земельный участок в деревне Лапоровичи недалеко от Минска. Соседкой француза станет известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.