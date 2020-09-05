Детям Карелии запретили хоровое пение и танцы

Художественные кружки, музыкальные школы, спортивные секции были закрыты в Карелии еще в апреле. И вот, долгожданное событие: учреждения дополнительного образования в соответствии с учебным планом начинают свою деятельность. Большинство из них откроются с 15 сентября. Всего в Карелии сегодня 64 учреждения дополнительного образования.

В этом учебном году основным требованием к организации учебного процесса является социальная дистанция.

Какие еще ограничения ждут юных творцов и спортсменов – в нашем сюжете.