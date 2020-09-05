05 сентября 2020, 20:00
Общество

Детям Карелии запретили хоровое пение и танцы

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, как кружки и секции будут работать в условиях пандемии

Художественные кружки, музыкальные школы, спортивные секции были закрыты в Карелии еще в апреле. И вот, долгожданное событие: учреждения дополнительного образования в соответствии с учебным планом начинают свою деятельность. Большинство из них откроются с 15 сентября. Всего в Карелии сегодня 64 учреждения дополнительного образования. 

В этом учебном году основным требованием к организации учебного процесса является социальная дистанция. 

Какие еще ограничения ждут юных творцов и спортсменов – в нашем сюжете. 

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Метки: 
Учреждения дополнительного образования
министерство образования Карелии
ограничительные меры
Роман Голубев
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